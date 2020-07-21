RusCable Insider Digest влияет на рабочую продуктивность

RusCable Insider Digest № 181 RusCable Insider Digest № 181 RusCable Insider Digest № 181

Есть такая примета: если рабочие недели пролетают незаметно, значит вы работаете продуктивно. Надеемся, прошлая рабочая неделя прошла у вас в плодотворном ключе, потому что уже наступила следующая, а вместе с нею пожаловали новые рабочие задачи и, возможно, проекты. А еще как обычно в начале каждой недели у нас выходит свежий выпуск онлайн-журнала RusCable Insider Digest, без которого рабочий процесс может быть не таким продуктивным.

В этом номере мы предлагаем вернуться к вечному спору о проводке. В настоящее время отечественная строительная отрасль находится на пороге значительных преобразований. И причиной тому применение проводки из алюминиевых сплавов в квартирах. Чем хороша алюминиевая проводка, почему весь мир её использует, а Россия никак не “распробует”, разбираемся на 6 странице журнала.

В одном из прямых эфиров RusCable Live гостем была Ирина Краева, руководитель отдела продаж компании “Квин”, крупного кабельного трейдера из Перми. Ирина раскрыла секреты успешного взаимодействия с заводами и клиентами, рассказала о победах компании над мошенниками и поделилась планами на будущее, а мы записали эту информацию и выпустили обзор онлайн-беседы в текстовом формате.

В этом номере вышел еще один обзор прямого эфира, где гостей было сразу три: Пётр Метелев, директор по продажам в России, КЭАЗ; Алексей Стрыжков, зам. гендиректора по развитию завода “Томсккабель” и Анастасия Перебоева, генеральный директор компании “Энергоимпульс” и победитель RusCableQUEST 2020. Читать обзоры - это быстро, а вот если вам нужны детали, то придётся пересмотреть эфир.

Заглянуть в будущее на этот раз можно вместе с Prysmian Group. На 12-14 страницах журнала речь идет о том, как развивается глобальная концепция энергетического поворота на примере ключевых отраслевых проектов Германии, и том, какое участие в этом принимает мировой лидер в области кабельных систем энергетического и телекоммуникационного назначения.

Также в номере есть небольшое интервью с Владимиром Савченко, генеральным директором Богословского кабельного завода, аналитический материал о безопасном кабеле в новом десятилетии, отчёт Ассоциации “Электрокабель” по кабельной промышленности России за 2019 год, а также подборка новостей короткой строкой.

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Рубрика "Материалы RusCable.Ru"

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