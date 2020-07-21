Юрий Борисов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации

С участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова и Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака состоялось Итоговое заседание расширенной Коллегии Минэнерго России, в ходе которого были подведены итоги работы министерства и отраслей ТЭК в 2019 году, а также определены задачи на текущий год и среднесрочную перспективу.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов в своем приветственном слове отметил успешную работу Минэнерго России в 2019 году, а также меры, принятые в 2020 году для обеспечения стабильной работы топливно-энергетического комплекса в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Благодаря вашей работе нам удалось благополучно, без серьезных аварий пройти отопительный сезон. Заглядывая немного вперед, в 2020 год, не могу не отметить работу ТЭК в условиях распространения новой коронавирусной инфекции – несмотря на сложность ситуации, все отраслевые компании показали высокий уровень организации работы», – сообщил Юрий Борисов.

Александр Новак в своем докладе остановился на достижениях отраслей ТЭК за 2019 год и обозначил приоритетные задачи на ближайшее будущее.

Знаковыми событиями в газовой отрасли стали ввод в эксплуатацию газопроводов «Сила Сибири» и «Турецкий поток», а также достижение договоренностей о продолжении поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины.

«Благодаря запуску новых производств и наращиванию мощности уже действующих заводов в 2019 году Россия вошла в пятерку крупнейших мировых производителей СПГ. К 2035 году стоит цель нарастить производство с текущих 29 до 140 млн т СПГ в год и занять до 20% рынка», – рассказал Министр.

Александр Новак отметил, что на внутреннем рынке также шло активное развитие энергетической инфраструктуры, стартовала работа по формированию новой модели газификации, запущена программа государственной поддержки развития рынка газомоторного топлива.

Для расширения присутствия российской нефти на восточном направлении в конце прошлого года были завершены работы и выведена на максимальную мощность трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан».

«В 2019 году началась реализация механизма привлечения инвестиций в модернизацию устаревшей тепловой генерации, создана базовая платформа для перехода с 2023 года к долгосрочному тарифному регулированию в электроэнергетике», – сообщил Министр.

Александр Новак напомнил, что начало текущего года стало шоком для всей мировой экономики, влияние которого на жизнь общества, развитие отраслей и функционирование рынков оказалось беспрецедентным.

«Но мы убедились, что несмотря на сложности, российские отрасли энергетики продемонстрировали высокий уровень устойчивости и надежности – поставки газа, нефти, угля, выработка электричества и снабжение энергоресурсами потребителей осуществлялось в непрерывном режиме. Сегодня поэтапное снятие карантинных мер и частичное восстановление экономики в ряде стран, а также увеличение активности в сфере транспорта привели к некоторому восстановлению спроса на нефть, но неопределенность по-прежнему высока», – прокомментировал Министр.

Говоря о задачах на 2020 год, Александр Новак подчеркнул, что с учетом сложившейся ситуации как никогда важно сосредоточиться на реализации национальных целей и задач, федеральных проектов, которые закреплены за Министерством энергетики.