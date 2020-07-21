В АО «ВНИИХТ» (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом») запущена линия по производству безгалогенных композиционных материалов. Производство налажено в рамках инвестиционного проекта «Производство пожаробезопасных безгалогенных композиционных материалов электроизоляционного назначения». Безгалогенные композиты применяются в производстве различных типов кабелей и проводов, мембран и сэндвич панелей.

Как рассказал заместитель генерального директора АО «ВНИИХТ» по коммерческой деятельности Максим Цека, уже до конца нынешнего года планируется произвести до 400 тонн продукции. Начиная с 2022-го года ежегодно только для российского рынка предполагается производить до 1200 тонн продукции.

«Главный наш козырь – это собственная технология производства пожаробезопасных безгалогенных композиционных материалов на основе полиэтилена и безгалогенных комплексных антипиренов, - сказал Максим Цека. – По всем основным характеристикам наш продукт конкурентоспособен не только на российском, но и на международном рынке. По таким параметрам, как предел прочности и относительное удлинение при разрыве, удельное объемное электрическое сопротивление, длительно допустимая температура на жиле и целому ряду других мы – лучшие в мире». С учетом этого, по словам Цека, в планах ВНИИХТ также выход со своим компаундом на европейский рынок.

Для справки:

В последние 15-20 лет в мире наметилась тенденция на ограничение использования в качестве изоляции для кабельных изделий ПВХ-пластикатов, являющихся экологически небезопасными с точки зрения утилизации, и на замену их безгалогенными негорючими полимерами. По оценкам экспертов, только за январь 2017 года - август 2018 года в Россию было импортировано безгалогенных компаундов для кабельной промышленности на общую сумму почти в 24 млн долларов.

Источник: Пресс-служба АО «ВНИИХТ»