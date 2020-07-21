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В Можге построят современные очистные сооружения

В Можге построят современные очистные сооружения

21 июля 2020, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В городе Можге Республики Удмуртия в будущем году планируют ввести в строй новые современные городские очистные сооружения, сообщает RosTender.info.
Администрация Можги проводит тендер на создание очистных сооружений, с победителем готовы заключить тендер на 214,4 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 28 июля, в этот же день подведут его итоги.
Сооружения предусматривают полную очистку канализационных сточных вод. Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет ввести их в строй в конце июня 2021 года

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