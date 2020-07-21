Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на оснащение аэропорта «Талаги» оборудованием, предназначенным для радиолокационного наблюдения за воздушной обстановкой в районе аэродрома. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Международный аэропорт Архангельск (Талаги) имени Ф.А. Абрамова расположен в Талажском авиагородке, в 6 км от города. С 2011 года ведется реконструкция авиакомплекса, по завершению которой аэропорт сможет принимать без ограничения все современные воздушные суда. Также реконструкция позволит значительно повысить безопасность и комфортность аэровокзала. Работы проводятся в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» целевой программы развития транспортной системы Российской Федерации.

Проектом, одобренным экспертами Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено оснащение «Талаги» аэродромным обзорным радиолокатором, который предназначен для обнаружения и определения координат и получения дополнительной летной информации от воздушных, в том числе малоразмерных, объектов в районе аэродрома с последующей передачей данных о воздушной обстановке в центры (пункты) организации воздушного движения для контроля.

Оборудование размещается на участке приемного радиоцентра. В рамках строительства позиции АРЛК «Лира-А10» здесь будет подготовлен фундамент, на который установят металлическую башню радиолокатора под антенный модуль. Также тут обустроят модуль для технического персонала, дизельную электростанцию, трансформаторную подстанцию контейнерного типа, проложат внутриплощадочную дорогу с разворотной площадкой и построят иные необходимые объекты. Все оборудование после введения в эксплуатацию будет эксплуатироваться и обслуживаться работниками Архангельского центра обслуживания воздушного движения филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Благодаря новой технике в аэропорту повысится безопасность и регулярность воздушного движения.

Проект строительства подготовлен АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Застройщик и источник финансирования - ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Фото: «Аэропорты России»