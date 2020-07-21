Большая часть электросетей компании проходит через лесные массивы республики, и для того, чтобы предотвратить технологические нарушения, вызванные перекрытием линий ветками деревьев и кустарников или падением деревьев на провода, энергетики ежегодно вкладывают в расчистку трасс значительные силы и средства.

Основной объем выполненных работ был выполнен на воздушных линиях электропередачи классом напряжения 35-110 кВ – это более 190 гектаров расчищенной площади. Работы проводились на территории Медведевского, Волжского, Звениговского, Килемарского, Юринского, Советского, Сернурского районов Республики Марий Эл.

Всего за 1 полугодие 2020 года были выполнены расчистка и расширение трасс линий электропередачи на площади 244,5 га.

Для повышения эффективности проведения работ по расчистке специалисты Мариэнерго применяют современную спецтехнику, в частности, мульчеры, способные измельчить растительность в щепу, которая не требует дальнейшей утилизации.

И.о. директора «Россети Центр и Приволжье Мариэнерго» Сергей Хлусов отмечает: «Качественное и своевременное решение задачи уменьшает риск повреждения электроустановок, позволяет обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей и является важным условием успешного прохождения самого сложного периода максимальных нагрузок. От стабильной работы воздушных линий электропередачи класса напряжения 35-110 кВ зависит энергоснабжение административных районов республики и крупных населенных пунктов. Во втором полугодии 2020 года работа по минимизации возможных рисков технологических нарушений, вызванных падением деревьев и веток на провода воздушных линий электропередачи, будет продолжена».