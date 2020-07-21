Филиал АО «ДРСК» Амурские электрические сети (входит в Группу РусГидро) завершил строительство новой подстанции «Маслозавод» 110/10 кВ и двух линий электропередачи 110 кВ для ТОР «Белогорск».

Корпорация по развитию Дальнего Востока заключила с ДРСК договор технологического присоединения. За два года Амурские электрические сети построили новые энергообъекты и обеспечили выдачу запрашиваемой мощности для маслоэкстракционного завода – одного из резидентов ТОР «Белогорск».

Для обеспечения деятельности резидента ТОР «Белогорск» мощность выдана поэтапно. Для реализации первого этапа договора технологического присоединения Амурские электрические сети в сентябре 2018 года завершили реконструкцию подстанции 35/10 кВ «Промышленная» в городе Белогорск и обеспечили необходимым объемом электроэнергии резидента ТОР.

В марте 2019 года по утвержденному сторонами графику построена дополнительная линия электропередачи 10 кВ для увеличения присоединяемой мощности еще на 2 МВт. Строительство подстанции 110/10 кВ, двух ВЛ 110 кВ и одной ВЛ 10 кВ – третий этап договора, который реализован в июле 2020 года и увеличил выдачу мощности до 7,24 МВт.