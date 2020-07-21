 
Модернизация

Амурские электрические сети построили новые энергообъекты для ТОР "Белогорск"

Амурские электрические сети построили новые энергообъекты для ТОР Белогорск

21 июля 2020, 11:55
Рубрика: Модернизация
Метки: ДРСК, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
65

Филиал АО «ДРСК» Амурские электрические сети (входит в Группу РусГидро) завершил строительство новой подстанции «Маслозавод» 110/10 кВ и двух линий электропередачи 110 кВ  для ТОР «Белогорск».

Корпорация по развитию Дальнего Востока заключила с ДРСК договор технологического присоединения. За два года Амурские электрические сети построили новые энергообъекты и обеспечили выдачу запрашиваемой мощности для маслоэкстракционного завода – одного из резидентов ТОР «Белогорск».

Для обеспечения деятельности резидента ТОР «Белогорск» мощность  выдана поэтапно. Для реализации первого этапа договора технологического присоединения Амурские электрические сети в сентябре 2018 года завершили реконструкцию подстанции 35/10 кВ «Промышленная» в городе Белогорск и   обеспечили необходимым объемом электроэнергии резидента ТОР.

В марте 2019 года по утвержденному сторонами графику построена дополнительная линия электропередачи 10 кВ для увеличения присоединяемой мощности еще на 2 МВт. Строительство подстанции 110/10 кВ, двух ВЛ 110 кВ и одной ВЛ 10 кВ – третий этап договора, который реализован в июле 2020 года и увеличил выдачу мощности до 7,24 МВт.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "ДРСК"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
На энергоблоках Балаковской АЭС модернизировали систему безопасности реакторных установок
Энергетики компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Томсккабель, КЭАЗ, Квест. RusCable Live
+