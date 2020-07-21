Филиал «Западные электрические сети» компании «Россети Московский регион» выдал 250 кВт трансформаторной мощности для строительства школы на 550 мест в Можайске. Максимальная мощность присоединяемого объекта составит 475 кВт.

Для выдачи мощности энергетики филиала смонтировали трансформаторную подстанцию (ТП) 10/0,4 кВ, оснащенную двумя трансформаторами по 630 кВА, и проложили участки воздушной линии 10 кВ и кабельных линий 0,4 и 10 кВ, общая протяженность распределительной сети составила 1,2 км. Смонтированный объект выполнен с возможностью круглогодичного подъезда персонала компании к ТП. Будущая школа запитана по основной схеме от питающего центра 110 кВ «Макарово», резервным источником питания является подстанция 110 кВ «Можайск».

Новое учебное заведение возводится в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Строительство новой школы планируется завершить в 2021 году. В новом трехэтажном учебной заведении будут предусмотрены кабинеты для проведения уроков и внеурочной деятельности, а также занятий спортом и творчеством. На прилегающей территории планируется установить спортивные, игровые площадки и зоны отдыха.