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АО "Апатит" модернизирует площадку производства серной кислоты

АО Апатит модернизирует площадку производства серной кислоты

22 июля 2020, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство установки по производству серной кислоты на предприятии АО «Апатит» в Череповце. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

АО «Апатит» и его дочерние химические производства в регионах входят в состав ПАО «Фосагро» - одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, а также фосфорной и серной кислот и других видов востребованной на российском и международных рынках химической продукции. 

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено размещение новой установки производства серной кислоты на территории сернокислотного производства фосфорного комплекса АО «Апатит» в Череповце. Проектная мощность установки - 3300 тонн в сутки. Площадка строительства расположена в промышленной зоне Череповца, на территории действующего Фосфорного комплекса АО «Апатит». Здесь построят здание для нагнетателя, котло-печного, сушильно-абсорбционного и контактно-компрессорного отделений, эстакаду материалопроводов, а также иные необходимые производственные здания и сооружения. 

Для подъезда к проектируемым объектам проложат автомобильные проезды с асфальтобетонным покрытием. 

Генеральный проектировщик – АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова» (АО «НИУИФ»). 

Фото: ПАО «ФосАгро»

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