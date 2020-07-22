Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье Тверьэнерго» обеспечили резервной мощностью объект здравоохранения в поселке Бурашево Тверской области. С просьбой об оснащении медучреждения дополнительным источником подачи электроэнергии к тверскому филиалу «Россети Центр» обратилось региональное Министерство энергетики.

В настоящее время на базе областного психоневрологического диспансера в поселке Бурашево развернуты инфекционные отделения для размещения пациентов с подтвержденным диагнозом инфицирования COVID-19, что требует обеспечения дополнительной энергетической нагрузкой.

Специалисты филиала «Россети Центр Тверьэнерго» незамедлительно отреагировали на просьбу областного ведомства и установили на территории диспансера резервный источник электроснабжения (РИСЭ) мощностью 100 кВт с системой аварийного включения резерва на случай перепадов или исчезновения напряжения.

Энергетики отработали четкое и быстрое взаимодействие с представителями медучреждения, ответственными за электрохозяйство, провели совместные проверки схем энергоснабжения.

Задача сохранения в текущей неблагоприятной эпидемиологической обстановке на особом контроле подачи электроэнергии ключевым инфраструктурным объектам регионов, и в особенности медицинским учреждениям, была поставлена генеральным директором компании «Россети» Павлом Ливинским.

«Установка дополнительной мощности позволит работникам медучреждения оказывать качественную помощь пациентам даже в случае возникновения нештатных ситуаций и технологических нарушений в работе оборудования больницы, - отмечает первый заместитель генерального директора - главный инженер «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжья» Александр Пилюгин. - В условиях продолжающейся борьбы с пандемией энергетики «Россети Центр Тверьэнерго» готовы к немедленному реагированию и выполнению задач по обеспечению надежным электроснабжением потребителей Верхневолжья».