Администрация городского округа Солнечногорск подписала концессионное соглашение о создании и реконструкции городского освещения, эксплуатации объектов наружного освещения, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Общий объем инвестиций концессионера в проект в городском округе Солнечногорск за первый год составит более 658 млн рублей. Компенсация из бюджета Московской области - 240 млн рублей", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности главы ведомства Екатерину Зиновьеву.

Соглашение будет действовать в течение 15 лет.

До конца текущего года в округе будет восстановлено 50% объектов освещения. Планируется замена неэффективного оборудования, более 140 существующих шкафов питания, 30 км электрических сетей, установка автоматизированной системы управления освещением.

Кроме того, концессионер создаст 1,5 тыс. новых точек освещения, 32 пункта нового оборудования системы управления. Также запланировано создание единого ситуационного центра мониторинга и управления всем наружным освещением.

Ранее инвестор уже заключил концессионное соглашение по реконструкции и созданию городского освещения в Электростали.