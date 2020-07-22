«Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» успешно выполняет инвестиционную программу 2020 года. Как и в прошлом году, приоритетными остаются проекты, направленные на цифровую трансформацию энергосистемы Удмуртии.

Энергетики активно реализуют проект «Цифровой РЭС», внедряя систему распределительной автоматизации в сети 0,4-6 (10) кВ в Завьяловском районе Удмуртской Республики. Всего с начала работ по цифровой модернизации сетей района, на энергообъектах крупнейшей электросетевой компании установлено 30 разъединителей с моторным приводом, 31 реклоузер, 77 комплектов индикаторов короткого замыкания. Цифровое оборудование позволяет дистанционно находить и выделять повреждённый участок сети, а затем оперативно ликвидировать технологическое нарушение, сохраняя электроснабжение основной части потребителей.

До конца года работа по распределенной автоматизации будет выполнена работа еще на 10 линиях электросети. Выполненные мероприятия и установка современного оборудования позволят кардинально сократить количество и время перерывов в электроснабжении потребителей, а также снизить потери в электрических сетях. Также на трансформаторных подстанциях будет установлено более 500 шкафов телеметрии, интеллектуальные приборы учета и цифровая связь. На реализацию проекта «Цифровой РЭС» в 2020 году Удмуртэнерго направит более 186 млн рублей.

Еще одно значимое направление инвестпрограммы этого года – технологическое присоединение новых социальных и производственных объектов республики. Так, за первые шесть месяцев этого года энергетики обеспечили технологическое присоединение жилых комплексов «Я живу на Подлесной» в Октябрьском районе, «Танго» и «Огни Ижевска» в Индустриальном районе Ижевска, закончены работы по строительству воздушной линии электропередачи для техприсоединения крупного деревообрабатывающего предприятия в Увинском районе Удмуртской Республики. Реализуемый проект по глубокой очистке древесины был включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Цеха по лущению и сушке шпона, шлифовке и ламинированию фанеры построены близ деревни Узей Тукля. Мощность вновь присоединенного объекта составила 3,4 МВт.

До конца года Удмуртэнерго еще предстоит присоединить к сетям компании две новые школы в Устиновском и Первомайском районах города Ижевска, лечебный корпус с поликлиникой республиканской клинической туберкулезной больницы, крупные жилые комплексы: «Капитал» в Октябрьском районе и «Йога» в Индустриальном районе Ижевска, «Знак» в Завьяловском районе республики.

Инвестиционная программа «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» 2020 года предусматривает строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи, модернизацию оборудования подстанций, обеспечение технологического присоединения к сетям компании новых потребителей.