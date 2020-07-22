Специалисты «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» завершают работы по реконструкции Шуховской башни на Оке в Нижегородской области. В рамках реконструкции произведена окраска всей поверхности башни, в финальной стадии находятся работы по берегоукреплению и благоустройству территории.

22 июля прошло рабочее совещание директора «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» Вячеслава Горева и главы города Дзержинска Ивана Носкова. Участники встречи проверили ход работ и обсудили вопросы по дальнейшему взаимодействию.

В настоящее время на башне ведется монтаж более 23 тысяч диодов светотехнической системы, которая обеспечит подсветку конструкции в различных динамических режимах работы.

Отметим, что для реконструкции Шуховской башни был выполнен значительный объем мероприятий: разработан проект, получены разрешения надзорных органов, организована параллельная работа различных специалистов как на самой башне, включая промышленных альпинистов, так и на элементах берегоукрепления.

«В 2020 году исполняется 100 лет плану ГОЭЛРО, это важная дата для всех нас. Примечательно, что именно в этот год реализован значимый проект по восстановлению уникального памятника архитектуры. Шуховская башня приобретет новый вид – новое оформление. Благодаря нашей работе уникальное сооружение будет еще многие годы удивлять нижегородцев и поклонников великого инженера-создателя В.Г. Шухова. После завершения реконструкции, памятник будет открыт для посещения всех желающих, и может стать новой туристической точкой для нижегородцев и гостей региона», - сказал директор «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

Администрация города Дзержинска планирует дальнейшее развитие инфраструктуры Шуховской башни – строительство дороги, обустройство пляжа и других социальных объектов.

Напомним, решение о выполнении реставрационных работ на Шуховской башне было принято генеральным директором «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорем Маковским в ходе его визита в Нижегородскую область в начале февраля 2020 года.

128-метровая башня - уникальный архитектурный гиперболоид, который служил опорой перехода линий электропередачи через реку Оку около города Дзержинск. Опора построена русским и советским архитектором Владимиром Шуховым по аналогу со 150-метровой Шаболовской телебашней им. Коминтерна в Москве. Башня была возведена в рамках реализации плана ГОЭЛРО в 1927-1929 годах.