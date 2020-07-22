Рязанский район электрических сетей станет цифровым

В 2020 году «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» завершит основные мероприятия в рамках проекта «Цифровой РЭС».

В этом году рязанские энергетики завершат внедрение системы распределенной автоматизации на 93 линиях электропередачи. План включает установку 97 реклоузеров, 71 разъединителя с моторным приводом и семи индикаторов короткого замыкания. На данный момент уже установлено 66 реклоузеров и 50 разъединителей. Интегрированные в существующую сеть «умные» устройства позволяют без участия оперативного персонала автоматически находить и локализовывать повреждённый участок ЛЭП, сохраняя электроснабжение основной части потребителей.

На 707 трансформаторных подстанциях установлены приборы технического учета с удаленным доступом, при этом 397 из них оснащено системой сбора телеметрических данных. В рамках развития интеллектуального коммерческого учета установлено более 4 500 точек с возможностью удаленного сбора данных, до конца 2020 года энергетики установят еще порядка 3 500. Система энергомониторинга действует для оперативной передачи данных о качестве электроснабжения потребителей, нацелена на снижение технологических потерь электроэнергии в сетях.

Автопарк РЭС полностью оборудован системой спутникового мониторинга GPS/ГЛОНАСС, цифровой радиосвязью в этом году будет охвачено 100% территории. Также в этом году будет завершена реализация новой модели управления производственным персоналом «Цифровой электромонтер». Все бригады получают оснащение в виде мобильных устройств, которые позволяют специалистам отслеживать необходимую информацию в режиме онлайн и моментально оценивать состояние электросетей.

Проводимые в рамках цифровизации электросетей мероприятия повысят надежность и качество электроснабжения потребителей Рязанского РЭС, в зону ответственности которого входят Рязанский и Рыбновский районы, микрорайон Рязани Солотча.