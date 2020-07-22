"Шелл Нефть" в Тверской области расширяет производство

Главной темой обсуждения на прошедшей сегодня, 22 июля, встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени и гендиректора ООО «Шелл нефть» Сергея Стародубцева стало расширение производства смазочных материалов в Торжке. Также шёл разговор о создании в городе индустриального парка, сообщает пресс-службе правительства региона.

«В 2012 году в городе Торжок в ходе реализации инвестпроекта концерна «Шелл» был открыт первый в РФ, а также один из крупнейших и современных заводов в Европе», ­– отметил на встрече губернатор Игорь Руденя.

«По сути, в нашем регионе сформирована новая отрасль экономики. Создано более двухсот рабочих мест, что очень важно для Тверской области и Торжка», ­– подчеркнул глава региона.

Начать расширение производства «Шелл Нефть» в Торжке с объёмом инвестиций в 6 миллиардов рублей планируется в следующем году, а запустить в эксплуатацию – в 2023-м. Это позволит увеличить производительность завода до трёхсот миллионов литров в год, что, в свою очередь, даст возможность расширить линейку выпускаемой продукции.

Глава региона Игорь Руденя также считает, что очень важно создание новых рабочих мест – их планируется увеличить в 1,5 раза (до трёхсот).

На встрече также шёл разговор о возможности создания индустриального парка «Торжок», что поможет привлечь в Тверскую область новых инвесторов и опять же – создать дополнительные производственные мощности. Открытие индустриального парка станет первым шагом к формированию в Торжке научно-образовательного кластера нефтепереработки, началу подготовки кадров на базе одного из профессиональных колледжей города. В дальнейшем выпускники будут иметь возможность пойти работать на завод «Шелл».

Обсуждалось на встрече также развитие сети АЗС «Шелл» в Тверской области. Глава региона и гендиректор ООО «Шелл Нефть» обсудили площадки, на которых в перспективе можно построить заправки.

Напомним, более 80% смазочных материалов бренда «Шелл», продаваемых на сегодня в РФ, производится на заводе в Торжке. Производство является системообразующим в регионе.

Завод производит моторные масла, промышленные смазочные материалы, масла для судовых двигателей, гидравлические и трансмиссионные масла.

Одной из основных задач областной власти является привлечение в регион новых инвесторов. Привлекательные для вложений отрасли – сельское хозяйство, логистика, производство электротехники, машиностроение и другие. На сегодня в Тверской области насчитывается 72 инвестпроекта. Одни готовятся к реализации, другие уже в работе. Общий заявленный объём инвестиций - 120 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест – свыше 20 тысяч. 13 крупных инвестиционных проектов было реализовано в регионе в прошлом году. Общий объём вложений – свыше 10 миллиардов рублей, создано более 1100 рабочих мест.