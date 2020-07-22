Сотрудники филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» провели работы по технологическому присоединению зерносушильного комплекса в Мучкапском районе Тамбовской области. Общая мощность энергопринимающих устройств составила 150 кВт.

«Агропромышленный комплекс является базовой отраслью экономики Тамбовской области. Поэтому мы уделяем вопросам электроснабжения его предприятий самое серьезное внимание. Обеспечивая своевременную и полную выдачу мощности объектам агропрома, мы вносим вклад в социально-экономическое развитие региона», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.

Отметим, что правильная сушка зерна является одним из основных процессов подготовки к хранению и дальнейшей реализации. Процесс доведения зерновых культур до оптимального уровня влажности позволяет значительно увеличить срок хранения урожая, предотвращая появления очагов самосогревания и порчи зерна. Кроме того, в процессе снижения влажности зерна происходит его дозревание и значительное улучшение его основных качеств и, соответственно, его стоимости.