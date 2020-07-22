В Межвузовском студгородке Санкт-Петербурга пройдет ремонт

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости ремонта в здании административно-бытового корпуса Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

В Межвузовском студгородке, расположенном между улицами Бассейная и Новоизмайловским проспектом в южной части Санкт-Петербурга, проживают более 8000 студентов тридцати пяти высших учебных заведений. В 2016 году городок отметил свой пятидесятилетний юбилей и продолжает развиваться. Сегодня студгородок – это десять обновленных десятиэтажных общежитий и два административно-хозяйственных корпуса. В последних располагаются студенческая поликлиника, библиотека, две прачечных самообслуживания, институт дополнительного образования и управление городка. На территории есть комплекс помещений, предназначенных для занятий спортом, культурно-спортивный центр и концертный зал на 900 зрителей.

В рамках капитального ремонта электрических сетей различных объектов студгородка – в том числе общежитий и хозблока - проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверил Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы и в административно-бытовом корпусе городка. В рамках капремонта заменят питающий кабель, а также главный щит ввода и учета электрической энергии. Кроме того, в электрощитовой установят кабельные конструкции, обустроят контур повторного заземления и выполнят иные необходимые работы.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Генеральный проектировщик – ООО «Атомэкопроект».

Фото: ФГБУ «Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге»