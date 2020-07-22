 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Завершается регистрация участников на вебинар НИК D2 РНК СИГРЭ по ИТ для цифровой электроэнергетики

Завершается регистрация участников на вебинар НИК D2 РНК СИГРЭ по ИТ для цифровой электроэнергетики

22 июля 2020, 14:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ, НИК D2
Отрасль: Электроэнергетика 

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Напоминаем, что завтра, 23 июля 2020 г., в 11:00 состоится вебинар НИК D2 РНК СИГРЭ «Информационные технологии и телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики: драйверы, решения, возможности и риски с учетом опыта СИГРЭ».

Мероприятие пройдет под эгидой Российского национального комитета СИГРЭ, одного из крупнейших национальных комитетов СИГРЭ, глобального сообщества экспертов по электроэнергетическим системам.

Программа вебинара доступна по ссылке.

Чтобы зарегистрироваться на вебинар, заполните электронную форму.

Подробнее о мероприятии вы можете узнать по телефону +7(495)967-15-05 (доб. 1168 или 1170) и на официальном сайте НИК D2 РНК СИГРЭ: http://d2_rus.cigre.ru/

Добро пожаловать на вебинар!

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