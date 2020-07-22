Компания «ТР Инжиниринг» (совместное производственное предприятие технологической японской компании TOKYO ROPE MFG.CO., LTD. и АО «РОСИНЖИНИРИНГ») рассматривает возможность строительства завода по выпуску высокотехнологического оборудования на Дальнем Востоке.

«Сейчас у компании «ТР Инжиниринг» высокотехнологичное производство локализовано в Санкт-Петербурге. Мы предложили запустить аналогичный завод на территории Дальнего Востока. Примерный объем инвестиций в проект может составить порядка 20 млн долларов США. На заводе будут выпускаться специальные защитные сетки, инженерные системы защиты, габионы, а также специальная продукция для берегоукрепления в портах. Эта продукция может быть востребована на Дальнем Востоке, и мы будем ее предлагать частным портам. Также «ТР Инжиниринг» представила нам конструкции, которые используются при возведении мостов. Еще одно направление связано с конструкциями для укрепления зданий. В качестве площадки для размещения нового завода рассматриваются территории в Приморском и Хабаровском краях. Мы со своей стороны поможем компании с оценкой спроса на продукцию и с локализацией размещения завода», - пояснил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Справочно:

Компания ТОKYO ROPE — мировой лидер по производству высокотехнологичных стальных канатов, вантов для мостов, металлокорда для автошин, проволоки для солнечной энергетики, а также продукции для инженерной защиты инфраструктурных проектов. Tokyo Rope Mfg.Co.,Ltd основана в 1887 году и с момента своего образования прошла путь от локального производителя до мирового лидера по производству высокотехнологичной продукции. Японский партнер располагает 5 заводами в Японии, один из которых является крупнейшим в мире по производству стальных канатов, 7 заводами по всему миру.



АО «РОСИНЖИНИРИНГ» – российская компания, основанная в 1993 году. Росинжиниринг оказывает весь спектр услуг, связанных с предпроектной проработкой, проектированием, строительством, комплектацией, вводом в эксплуатацию, дальнейшим техническим обслуживанием и эксплуатацией промышленных, спортивных объектов и их инфраструктуры на всей территории Российской Федерации. Росинжиниринг эффективно сопровождает процесс реализации проекта от идеи до полной окупаемости.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта