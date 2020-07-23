Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в ходе выездного совещания по вопросу производства отечественных интеллектуальных приборов учета под руководством заместителя Председателя Правительства Юрия Борисова рассказал о перспективах развития в России систем интеллектуального учета.

С 1 июля 2020 года в России вступил в силу Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 522-ФЗ, регулирующий вопросы введения интеллектуального учета электроэнергии. Согласно закону, с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электрической энергии перешла от потребителей к гарантирующим поставщикам (в многоквартирных домах) и сетевым компаниям (прочие потребители, в том числе частные жилые дома, малый и средний бизнес, промышленность).

Начиная с 1 января 2022 года, устанавливаемые сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками приборы учета в обязательном порядке должны быть включены в интеллектуальную систему учета электрической энергии.

«В соответствии с указом Президента Российской Федерации реализуется базовый принцип цифровизации электроэнергетики – развитие интеллектуального учета электроэнергии, что позволит кратно повысить эффективность функционирования инфраструктурных организаций, а также создаст заказ для российских производителей необходимого оборудования», – прокомментировал Юрий Борисов.

«Для системного решения подобного рода задач мы разработали эффективный инструмент. Я говорю о законопроектах, одобренных Думой во 2-м и 3-м чтениях вчера, в соответствии с которыми Правительству дается право устанавливать квоты на товары российского производства как при госзакупках (44-ФЗ), так и при закупках, осуществляемых естественными монополиями и корпорациями (223-ФЗ)», – сообщил заместитель Председателя Правительства.

Замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить поэтапно. Современные приборы учета установят новым потребителям в рамках технологического присоединения. Действующее оборудование будет меняться по мере выхода из строя, поломки или истечения межповерочного интервала.

«Число точек учета электроэнергии достигает почти 76 миллионов. Поэтапная установка интеллектуальных приборов учета займет порядка 15 лет, следовательно, мы можем говорить о формировании понятного и гарантированного спроса на отечественные приборы учета», – отметил Александр Новак.

По окончании совещания участники также ознакомились с разработками АО «НИИ Платан» в области интеллектуального учета.