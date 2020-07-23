Для газоснабжения Воркуты построят новые объекты

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции в Воркуте. Проект реализуется в рамках инвестпрограммы ПАО «Газпром» по газификации Республики Коми. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Республика Коми - важнейшая транзитная зона Северного газотранспортного коридора, включающего нитки магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта - 2» и «Ухта – Торжок - 2». Наряду с расширением магистральной инфраструктуры ПАО «Газпром» продолжает развивать здесь сети местного газоснабжения. К началу 2020 года уровень газификации региона достиг 45,6%. В этом году на реализацию проектов по газификации Республики Коми компания выделила 1,62 млрд рублей. Об этом в феврале сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с главой Республики Коми Сергеем Гапликовым.

Откорректированной проектной документацией, получившей положительное заключение Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции ГРС-1 в Воркуте. Корректировки ранее принятых проектных решений предусматривают ряд изменений и дополнений. В частности, конструкции фундаментов технологических трубопроводов, кабельных эстакад, основных производственных блоков и узлов оборудования были заменены на свайные фундаменты. На проектируемой площадке ГРС-1 в связи с изменением конструкций фундаментов изменили также высотное положение зданий и сооружений. Кроме того, скорректированы способы и регламент проведения испытаний участков газопровода-отвода, которые решено проводить поэтапно с применением гидравлических и пневматических методов.

Протяженность газопровода-отвода, предназначенного для газоснабжения Воркуты, составит около 15,2 км. Максимальное рабочее давление – 11,8 МПа. Минимальное рабочее давление газа на входе газораспределительной станции - 6,97 МПа. Производительность ГРС-1 - 94151,9 куб.м/час.

Для обеспечения транспортной доступности газопровода-отвода и газораспределительной станции проложат внутриплощадочные проезды по кольцевой и тупиковой схемам.

Генеральный проектировщик – ООО «Институт прикладных исследований газовой промышленности».

Фото: komiinform.ru