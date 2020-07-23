ФРП снизил ставку по займам на покупку роботов до 1% годовых

Фондом развития промышленности снижена процентная ставка с 5 до 1% годовых по займам на покупку робототехнических комплексов по программе «Цифровизация промышленности». Ранее Наблюдательный Совет ФРП расширил список интеграторов, привлечение которых позволяет предприятиям получать займы по сниженной ставке.

Условием получения займа в размере от 50 до 500 млн рублей сроком до 5 лет под 1% годовых является приобретение отечественного софта на сумму более чем 50% от объема займа, либо привлечение российского системного интегратора. Ранее в список этих интеграторов входили только крупнейшие ИТ-компании. Теперь к ним добавлены интеграторы робототехнических комплексов, которые входят в рейтинг «ТОП-30 интеграторов промышленных роботов РФ» по двум критериям: «выручка» и «количество установленных роботов». Важно, чтобы компания не являлась дочерней компанией нерезидента Российской Федерации.

Расширение перечня системных интеграторов позволяет промышленным предприятиям получать займы ФРП по программе «Цифровизация промышленности» под 1% годовых, например, на приобретение автоматизированных, роботизированных, конвейерных линий, роботов, манипуляторов, контроллеров, датчиков и другого оборудования.

Подать заявку на заем с учетом новых условий можно в электронном формате через личный кабинет на сайте ФРП.