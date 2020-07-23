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Калифорнийский отраслевой регулятор предложил учитывать в инвестиционных программах погодно-климатические факторы

Калифорнийский отраслевой регулятор предложил учитывать в инвестиционных программах погодно-климатические факторы

23 июля 2020, 15:15
Рубрика: За рубежом
Метки: США
Отрасль: Электроэнергетика 

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Отраслевой регулятор американского штата Калифорния (California Public Utilities Commission, CPUC) опубликовал предварительное решение, обязывающее энергокомпании и предприятия, занятые в сфере энергоснабжения населения, при формировании тарифов на свои услуги и, как следствие, подготовке долгосрочных инвестиционных программ учитывать уязвимость энергообъектов перед погодноклиматическими факторами.

Если CPUC проголосует за предложенное решение, каждые четыре года все заинтересованные организации должны будут предоставлять регулятору отчеты о воздействии на сетевую инфраструктуру резкой смены температур, изменения уровня моря, лесных пожаров, иных неблагоприятных погодных факторов, а также о мерах по нивелированию такого воздействия. CPUC рассчитывает таким образом эффективнее расставить приоритеты при планировании инвестиций, в том числе при принятии решений об усилении конструкций отдельных объектов, их перемещении или демонтаже.

Зависимость от погодно-климатических условий касается, в первую очередь, генерирующих ресурсов на базе ВИЭ, в то же время в зоне риска находятся и сетевые объекты, например, при жаркой и сухой погоде вырастает вероятность пожаров, а береговые сооружения могут пострадать при повышении уровня моря.

Разработанная CPUC отчетная процедура предусматривает три плановых периода: инвестиционные программы на ближайшие 10-20, 20-30 и 30-50 лет. Для Калифорнии такое решение станет беспрецедентным, в настоящее время самый длительный период в инвестиционном планировании составляет 10 лет.

Официальный сайт Utility Dive

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