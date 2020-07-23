Компания Draka, бренд Prysmian Group, объявляет о выпуске нового подробного технического руководства «Нечувствительные к изгибам волокна: основной компонент сетей, ориентированных на будущее». Устойчивые к изгибам одномодовые оптические волокна (ITU-T G.657.A1 и G.657.A2) являются единственными волокнами, способными поддерживать весь рабочий спектр оптических волокон, особенно на больших длинах волн (1625 нм и более), благодаря минимизации потерь, связанных с макро- и микро-изгибами. При использовании этих волокон возможны кабельные решения с исключительно большим числом волокон и уменьшенным диаметром кабеля для удовлетворения сегодняшнего спроса на самую высокую пропускную способность в кабельных каналах.

Каждый оптический кабель в универсальной кабельной системе компании Draka (Draka Universal Cabling System) содержит нечувствительные к изгибам волокна, производится на европейских заводах компании с гарантией необходимого стандарта плотности укладки волокон и поддерживает необходимый спектр длин волн, требуемый при использовании новых технологий пассивных оптических сетей (PON) . Волокна типа BendBrightXS поддерживают полное использование полос передачи, охватывая весь спектр длин волн от 1260 нм до 1625 нм для передачи данных и до 1675 нм для сетевого мониторинга.

В новом руководстве компании Draka по волокнам, не чувствительным к изгибам, рассматривается эволюция сетевых систем и утверждается, что устойчивые к изгибам волокна, в частности волокна, соответствующие стандарту G.657.A2, являются уникальным решением для поддержки будущих систем, обеспечивающим реализацию самых больших потенциальных возможностей при развёртывании сетей.

В руководстве приводится краткое объяснение типов нечувствительности к изгибам, рассматриваются последние разработки в области покрытий оптических волокон, которые фактически ликвидируют проблемы, связанные с изгибами, одновременно обеспечивая существенное сокращение диаметров кабелей и увеличение плотности укладки волокон.

Основное внимание руководство компании Draka уделяет преимуществам, которые обеспечивают нечувствительные к изгибам волокна. Для производителей и, в конечном счёте, для потребителей такие волокна означают широкий выбор конструкций продукта и кабельных решений. Для монтажных организаций упрощается процесс прокладки и монтажа, появляется возможность использования небольших соединительных устройств для экономии занимаемого пространства. Для владельцев сетей использование нечувствительных к изгибам волокон означает значительные финансовые преимущества, оптимизацию общих эксплуатационных расходов. В конечном счёте, нечувствительные к изгибам волокна последнего поколения помогают повысить пропускную способность ориентированных на будущее сетей.