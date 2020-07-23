На проспекте Энтузиастов стало комфортнее и светлее

Завершена реконструкция наружного освещения на проспекте Энтузиастов. Строительно-монтажные работы на объекте велись с апреля по июнь и были завершены в отведенные контрактом сроки.

На всем протяжении магистрали установлены 150 новых светильников, которые обеспечили качественным освещением дорожное покрытие и тротуары. Места перекрестков, пешеходных переходов выделены дополнительным светом для безопасного пересечения дороги.

Железобетонные опоры, находившиеся в оперативном управлении СПб ГБУ «Ленсвет», заменены на 104 современные металлические. Раннее на участке от улицы Коммуны до проспекта Наставников опоры стояли лишь по одной стороне, света не хватало для освещения тротуара с противоположной стороны. Теперь светильники и опоры размещены по обеим сторонам магистрали на всем протяжении проспекта Энтузиастов.

Взамен неизолированного провода проложены 8,5 км новых сетей электроснабжения, которые характеризуются большой прочностью, длительным сроком службы.

В процессе реконструкции магистраль Красногвардейского района ни на один день не оставалась без освещения. Только после установки новых светильников и прокладки новых сетей электроснабжения был осуществлен демонтаж старого оборудования.

С сегодняшнего дня находиться на магистрали стало комфортнее и безопаснее всем участникам дорожного движения.