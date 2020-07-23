На седьмом этапе строительства трассы «Таврида» в Севастополе устраиваю освещение и наносят разметку. Ход работ на объекте проверил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Как рассказал врио губернатора, севастопольский участок трассы фактически завершен. Сейчас помимо нанесения разметки и монтажа освещения рабочие занимаются облицовкой подпорных стенок. Третий слой асфальта на отрезке уложили ранее, уже выполнены работы на развязке со съездом в село Верхнесадовое, на путепроводе над дорогой в селе Фронтовое и мосту через железную дорогу и реку Бельбек.

Напомним, месяц назад заключили контракт по строительству восьмого участка трассы. «Для нас это важнейший участок, который позволит ликвидировать пробки на въезде в город. В рамках этого участка будут проведены сложнейшие работы - ремонт трех мостовых переходов, включая железнодорожный», - сказал врио губернатора.

Также Михаил Развожаев сообщил, что в рамках строительства «Тавриды» проведут компенсационные высадки деревьев. На эти цели предусмотрели порядка 800 млн рублей.

Напомним, в настоящее время седьмой участок трассы «Таврида» готов на 95 %, рабочее движение по дороге в четырехполосном варианте от Керчи до Севастополя планируют открыть в сентябре. Общая готовность «Тавриды» составляет 92 %, ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь этого года.

Добавим, 30 июня в Крыму запустили рабочее движение по четырем полосам «Тавриды» на участке от Керчи до Белогорска, а 20 июля - на участке от Белогорска до Симферополя.