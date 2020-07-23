Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации.

Работа Совета строится на исполнении перечня поручений Президента Российской Федерации, направленных на ускорение темпов газификации и максимизации доступности газа для населения, сказал Павел Сорокин в ходе своего выступления. Согласно новой методике оценки Минэнерго России, текущий уровень газификации составляет 70%, при этом потенциально возможно довести этот показатель до уровня в 83%, отметил заместитель Министра.

«Оставшаяся часть домохозяйств должна получить все тот же конечный набор бытовых услуг, но за счет других видов топлива. Нами сейчас готовятся методические рекомендации и специальные формы топливно-энергетического баланса для регионов, которые должны быть заполнены до конца года, где каждый регион сформирует свой баланс на отрезок в 15-20 лет. Регион должен определиться, за счет какого ресурса люди получат базовые услуги. Это послужит основой для составления Генеральной схемы газовой отрасли и общего плана по газификации», - подчеркнул замглавы Минэнерго России.

Отсутствие единого оператора, который занимался бы газификацией, приводит к рассинхронизации планов всех участников цепочки газификации, отметил Павел Сорокин.

«Потому новый подход к газификации подразумевает введение единого оператора на территории каждого из регионов. Это подразумевает опредение ответственного за всю цепочку, вплоть до проведения газа до участка потребителя, что позволит исполнить поручение Президента о газификации без привлечения средств граждан, а также сделать единую ответственную организацию. Важным, помимо прочего, является упрощение процедуры и для самого потребителя - вводится порядок «единого окна», процедура получения услуги существенно упростится», - добавил он.

Ознакомиться с выступлением Павла Сорокина можно на сайте Минэнерго.