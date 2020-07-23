Сегодня сибирские энергетики ввели в эксплуатацию первую быструю зарядную станцию для электромобилей в Новокузнецке. Проект по развитию электрозарядной инфраструктуры Кузбасский филиал «Россети Сибирь» реализует в рамках «Программы 30/30» при поддержке Правительства Кузбасса и администрации города Новокузнецка. «Программа 30/30» реализуется Группой «Россети» по всей России и охватит более 30 крупных городов, включая города-миллионники и свыше 30 магистралей. Всего в рамках «Программы 30/30» до 2024 года планируется создать порядка 1 000 электрозарядных станций.

Первая в Новокузнецке быстрая зарядная станция установлена на парковке у торгово-развлекательного центра «Планета».

- Новокузнецк стал первым городом с населением менее миллиона человек, где зарядная инфраструктура развивается так активно. Мы готовы и дальше совместно с компанией «Россети» идти по инновационному пути и повышать интерес к электротранспорту в южной столице Кузбасса, - сказал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Эксперты отмечают, что жители крупных городов рассматривают целесообразность покупки электромобиля, руководствуясь как размером потенциальной экономической выгоды от приобретения электромобиля, так и во многом степенью удобства эксплуатации и обслуживания.

- Даже несмотря на сложную ситуацию сейчас, мы последовательно решаем задачи по созданию зарядной инфраструктуры в регионе в рамках «дорожной карты» Россетей. Уверен, что владельцы электромобилей оценят вклад энергетиков, и это будет способствовать увеличению количества электромобилей, что в перспективе улучшит экологическую ситуацию в городе и на юге Кузбасса, - отметил директор Кузбасского филиала «Россети Сибирь» Иван Клейменов.

Установленная зарядная станция может одновременно заряжать сразу два электромобиля и совместима со всеми моделями, представленными на рынке. Устройство имеет три порта зарядки: два мощностью 50 кВт постоянного тока и один 43 кВт переменного. Зарядка в течение 30−40 минут даст возможность проделать путь примерно в 200 км. В рамках пилотного проекта зарядка бесплатна.

Напомним, что быстрая зарядная станция Кузбасского филиала "Россети Сибирь" также установлена на автомагистрали Кемерово – Новокузнецк. Сегодня Кемеровская область – один из самых передовых регионов Сибири в части развития электрозарядной инфраструктуры. На сегодня в области уже 10 общественных зарядных станций.