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23 июля 2020, 10:55
Рубрика: Инвестиции
Метки: СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, СОЛАР СИСТЕМС, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Соответствующее инвестиционное соглашение подписано 22 июля между Правительством, Министерством энергетики, ЖКК и городской среды, Корпорацией развития региона и компанией ООО «Солар Системс».
«С 2016 года Ульяновская область целенаправленно создаёт условия для полномасштабного развития возобновляемой энергетики в регионе. Мы рассматриваем генерацию на основе таких источников энергии как стратегически важную отрасль для опережающего экономического развития как за счёт привлечения иностранных инвестиций, так и за счёт развития собственного промышленного и научного потенциала. В майских Указах Президента РФ развитие ВИЭ определено в качестве ключевых задач для развития ТЭК России. За четыре года работы в данном направлении региону удалось привлечь инвестиции, благодаря чему в 2018 году в Ульяновске запустили первый в стране ветропарк. Помимо этого на территории региона создан промышленный кластер для производства компонентов ВИЭ. Ярким примером служит завод по производству композитных лопастей компании «Вестас» с проектной мощностью 330 лопастей в год. Для подготовки кадров на базе УлГТУ работают специализированные кафедры ветроэнергетики. В настоящее время мы активно начинаем работу по другим направлениям возобновляемой энергетики, а именно по солнечной генерации, микрогенерации», - отметил Губернатор Сергей Морозов.
Солнечные станции будут построены согласно механизму стимулирования инвестиций в генерацию на основе возобновляемых источников энергии на розничных рынках. Соответствующий конкурсный отбор инвестиционных проектов был организован в Ульяновской области в марте 2020 года. Планируется, что общая мощность станции составит 19,6 МВт. Объём инвестиций — 1,94 млрд рублей. Проект будет реализован в два этапа: в 2021 году будет введена в эксплуатацию первая очередь солнечной электростанции мощностью 9,8 МВт, в 2022 году начнет работать вторая. В текущем году инвестор планирует начать проектно-изыскательские работы.
«Ульяновская область - одна из лидеров по внедрению ВИЭ благодаря инициативам Губернатора Сергея Морозова, который открыт для всего нового. Мы давно работаем с регионом и с удовольствием наблюдаем, как область набирает хороший темп развития. Мы рады, что помимо ветроэнергетики здесь также получает развитие солнечная генерация. Преимущества для региона в развитии этого направления очевидны. На территории Ульяновской области в сфере строительства и эксплуатации солнечных электростанций идет формирование высокотехнологичных компетенций, создание квалифицированных рабочих мест, долгосрочный экономический эффект в виде дополнительных налоговых поступлений, и в целом это большой вклад в устойчивое развитие региона», - подчеркнул первый заместитель Генерального директора ООО «Солар Системс» Владимир Дикоп.
Министр энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области Александр Черепан проинформировал о разработке регионального проекта «Развитие электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии» до 2024 года.
«В настоящее время разрабатывается пилотный проект, который позволит обеспечить к 2024 году долю установленной мощности объектов на основе ВИЭ в Ульяновской области в общем энергобалансе региона на уровне 30%. В рамках реализации регионального проекта за пять лет мы планируем ввести в эксплуатацию целый ряд объектов генерации на основе ВИЭ общей мощностью 214 МВт, осуществить строительство биогазовых станций, реализовать совместно с региональным Минсельхозом программы по возмещению затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения», - сказал глава ведомства.
Генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин подчеркнул, что отрасль альтернативной энергетики на протяжении пяти лет является приоритетной для региона.
«В 2015 году мы договорились с финской компанией «Фортум» и Роснано о строительстве в Ульяновской области первой ветростанции. Сегодня на территории региона успешно работает два оптовых ветропарка общей мощностью 85 МВт, предприятие по производству лопастей для ветрогенераторов «Вестас». Не останавливаемся на достигнутом, ищем новых партнеров и в сфере солнечной генерации. Один из лидеров сферы солнечной энергетики в России - «Солар Системс» реализует проект солнечной электростанции в регионе. В настоящее время с руководством компании ведём также переговоры об участии в проектах локализации производства компонентов для солнечных станций», - отметил Сергей Васин.
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