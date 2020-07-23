Соответствующее инвестиционное соглашение подписано 22 июля между Правительством, Министерством энергетики, ЖКК и городской среды, Корпорацией развития региона и компанией ООО «Солар Системс».

«С 2016 года Ульяновская область целенаправленно создаёт условия для полномасштабного развития возобновляемой энергетики в регионе. Мы рассматриваем генерацию на основе таких источников энергии как стратегически важную отрасль для опережающего экономического развития как за счёт привлечения иностранных инвестиций, так и за счёт развития собственного промышленного и научного потенциала. В майских Указах Президента РФ развитие ВИЭ определено в качестве ключевых задач для развития ТЭК России. За четыре года работы в данном направлении региону удалось привлечь инвестиции, благодаря чему в 2018 году в Ульяновске запустили первый в стране ветропарк. Помимо этого на территории региона создан промышленный кластер для производства компонентов ВИЭ. Ярким примером служит завод по производству композитных лопастей компании «Вестас» с проектной мощностью 330 лопастей в год. Для подготовки кадров на базе УлГТУ работают специализированные кафедры ветроэнергетики. В настоящее время мы активно начинаем работу по другим направлениям возобновляемой энергетики, а именно по солнечной генерации, микрогенерации», - отметил Губернатор Сергей Морозов.

Солнечные станции будут построены согласно механизму стимулирования инвестиций в генерацию на основе возобновляемых источников энергии на розничных рынках. Соответствующий конкурсный отбор инвестиционных проектов был организован в Ульяновской области в марте 2020 года. Планируется, что общая мощность станции составит 19,6 МВт. Объём инвестиций — 1,94 млрд рублей. Проект будет реализован в два этапа: в 2021 году будет введена в эксплуатацию первая очередь солнечной электростанции мощностью 9,8 МВт, в 2022 году начнет работать вторая. В текущем году инвестор планирует начать проектно-изыскательские работы.

«Ульяновская область - одна из лидеров по внедрению ВИЭ благодаря инициативам Губернатора Сергея Морозова, который открыт для всего нового. Мы давно работаем с регионом и с удовольствием наблюдаем, как область набирает хороший темп развития. Мы рады, что помимо ветроэнергетики здесь также получает развитие солнечная генерация. Преимущества для региона в развитии этого направления очевидны. На территории Ульяновской области в сфере строительства и эксплуатации солнечных электростанций идет формирование высокотехнологичных компетенций, создание квалифицированных рабочих мест, долгосрочный экономический эффект в виде дополнительных налоговых поступлений, и в целом это большой вклад в устойчивое развитие региона», - подчеркнул первый заместитель Генерального директора ООО «Солар Системс» Владимир Дикоп.

Министр энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области Александр Черепан проинформировал о разработке регионального проекта «Развитие электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии» до 2024 года.

«В настоящее время разрабатывается пилотный проект, который позволит обеспечить к 2024 году долю установленной мощности объектов на основе ВИЭ в Ульяновской области в общем энергобалансе региона на уровне 30%. В рамках реализации регионального проекта за пять лет мы планируем ввести в эксплуатацию целый ряд объектов генерации на основе ВИЭ общей мощностью 214 МВт, осуществить строительство биогазовых станций, реализовать совместно с региональным Минсельхозом программы по возмещению затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения», - сказал глава ведомства.

Генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин подчеркнул, что отрасль альтернативной энергетики на протяжении пяти лет является приоритетной для региона.