Солнечные панели, установленные на Нижне-Бурейской ГЭС (входит в Группу РусГидро), произвели 558,7 тыс. кВт∙ч электроэнергии за 6 месяцев эксплуатации. СЭС обеспечила значительную долю потребностей в электроэнергии на собственные нужды Нижне-Бурейской ГЭС, что позволило увеличить полезный отпуск электроэнергии и повысить эффективность работы гидроэлектростанции.

Фотоэлектрические модули производства компании «Хевел» общей мощностью 1,2 МВт были установлены на Нижне-Бурейской ГЭС и сданы в эксплуатацию в декабре 2019 года. На реализацию не имеющего аналогов в России проекта понадобилось меньше года.

«Солнечная электростанция на Нижне-Бурейской ГЭС уникальна. Это первый опыт гибридной генерации в России, — отметил главный инженер Нижне-Бурейской ГЭС Вячеслав Сладкевич. -Используя имеющееся пространство, мы смогли органично вписать модули в ансамбль гидроузла, не затратив при этом дополнительных средств на подготовительные работы. Кроме того, технический персонал станции приобрел бесценный опыт одновременной эксплуатации двух объектов генерации: гидроэлектростанции и СЭС».

В настоящее время на Нижне-Бурейской ГЭС размещено 3264 геоструктурных модуля мощностью 375 Вт каждый. Солнечные элементы нового поколения с КПД ячейки более 23% вырабатывают на 20% больше электроэнергии, чем традиционные модули из поликристаллического кремния, и эффективно работают при высоких и низких температурах. Солнечные модули размещены на станционной площадке ГЭС с учетом максимальной солнечной активности.

Подобные проекты по созданию объектов гибридной генерации сегодня активно реализуются на гидроузлах во многих странах. Преимуществами строительства таких объектов являются возможность использования существующей электросетевой и транспортной инфраструктуры, высококвалифицированных специалистов, а также отсутствие необходимости использования новых земель на нужды энергетики.