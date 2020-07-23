Специалисты Северного производственного отделения филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги»)-«Оренбургэнерго» проводят капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 10 кВ «РПЯ-3» на севере области. Воздушная ЛЭП обеспечивает электроснабжение потребителей сел Староверово-Васильевки, Яковлево и поселка Камыш.

В ходе ремонта энергетики заменят 45 деревянных опор железобетонными, смонтируют 1250 метров провода и установят 48 птицезащитных устройств. Общая протяженность ремонтируемого участка воздушной линии 9 километров.

Ремонтные работы предусмотрены программой подготовки электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 г.г. Так, специалисты Северного ПО отремонтируют 705,5 километров линий электропередачи разных классов напряжения и 800 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. От выполненных вовремя работ зависит надежное электроснабжение потребителей Северного Оренбуржья.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки весь ремонтный персонал обеспечен необходимыми средствами защиты и гигиены, ведется постоянный контроль состояния здоровья работников.