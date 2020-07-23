Менее двух суток потребовалось специалистам волгоградского филиала «Россети Юг», чтобы заново построить участок линии электропередачи, уничтоженной степным пожаром в Волгоградской области. Все это время потребители пострадавшего от огня х. Митькин Кумылженского района получали электричество от резервного источника электроснабжения.

В начале июля степной пожар, случившийся в окрестностях хутора, уничтожил большую часть опор воздушной линий электропередачи, снабжающей электроэнергией населенный пункт. В отдаленном поселке проживали всего несколько человек, а большинство домов – сезонные дачи. После ликвидации пожара жилые дома были подключены от генератора, а энергетики немедленно принялись за восстановление электроснабжения. Менее чем за двое суток специалисты филиала установили более 30 опор, построив заново уничтоженный огнем участок воздушной линии электропередачи.

За оперативное восстановление электроснабжения в х. Митькин администрация Кумылженского района выразила энергетикам благодарность за оперативную, слаженную и грамотную работу.