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Специалисты "Россети Юг" оперативно построили воздушную линию для хутора, пострадавшего от степного пожара

Специалисты Россети Юг оперативно построили воздушную линию для хутора, пострадавшего от степного пожара

23 июля 2020, 09:55
Рубрика: Происшествия
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ, ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика 

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Менее двух суток потребовалось специалистам волгоградского филиала «Россети Юг», чтобы заново построить участок линии электропередачи, уничтоженной степным пожаром в Волгоградской области. Все это время потребители пострадавшего от огня х. Митькин Кумылженского района получали электричество от резервного источника электроснабжения.

В начале июля степной пожар, случившийся в окрестностях хутора, уничтожил большую часть опор воздушной линий электропередачи, снабжающей электроэнергией населенный пункт. В отдаленном поселке проживали всего несколько человек, а большинство домов – сезонные дачи. После ликвидации пожара жилые дома были подключены от генератора, а энергетики немедленно принялись за восстановление электроснабжения. Менее чем за двое суток специалисты филиала установили более 30 опор, построив заново уничтоженный огнем участок воздушной линии электропередачи.

За оперативное восстановление электроснабжения в х. Митькин администрация Кумылженского района выразила энергетикам благодарность за оперативную, слаженную и грамотную работу.

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