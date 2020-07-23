В Александровском парке в Шахтах появится современное освещение

В Александровском парке города Шахты Ростовской области вскоре начнутся работы по благоустройству, сообщает RosTender.info.

В парке планируют установить новое электрооборудование и 503 светильника с люминесцентными лампами. Работы запланированы в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области». Из городского бюджета на устройство освещения направят 30,6 млн рублей.

Администрация города Шахты объявила тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Заявки на участие в тендере принимают до 30 июля, 3 августа подведут итоги тендера. Как ожидается, новая система освещения парка будет запущена в ноябре 2020 года.