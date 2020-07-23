 
Модернизация

В Люберцах в 2020 году повысится качество электроснабжения

В Люберцах в 2020 году повысится качество электроснабжения

23 июля 2020, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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АО «Мособлэнерго» в текущем году планирует повысить надежность электроснабжения Люберец. Для этого в рамках инвестиционной программы Люберецкое производственное отделение компании проведет реконструкцию распределительных устройств РП-36 и РП-47. Энергообъекты являются ключевыми в энергоснабжении целого города.

Также по инвестиционной программе АО «Мособлэнерго» планирует провести в Люберцах реконструкцию трансформаторной подстанции, питающей поликлинику №2, отделение полиции, котельную и автоматическую телефонную станцию.

В 2020 году в Люберцах реализуется и программа капитального ремонта электросетевого оборудования, находящегося в эксплуатации АО «Мособлэнерго». Согласно программе работники Люберецкого производственного отделения компании заменят 3200 м кабельных линий 6 кВ, идущих от подстанции ПС-122 до распределительных устройств РП-9 и РП-29. Линии являются основным источником питания города Люберцы.

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