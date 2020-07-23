Во втором квартале 2020 года девелоперы в Санкт-Петербурге приобрели под строительство жилья 13,46 га земли, что на 164% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Об этом «Стройгазете» сообщили в компании Rusland SP, уточнив, что совокупный объем сделок по покупке земли составил 6,4 млрд рублей.

По информации экспертов, по итогам первого полугодия 2020 года объем приобретенных девелоперами участков под жилье вырос в пять раз относительно первого полугодия 2019 года (с 11,3 до 62,44 га).

Партнер компании Андрей Бойков связывает рост активности девелоперов, прежде всего, с переходом стройотрасли на работу по эскроу-счетам. «В прошлом году ни у кого из участников рынка еще не было четкого понимания, как будет работать новая система. Сейчас ситуация нормализуется, многие девелоперы уже перешли на эскроу и проектное финансирование, а банки выработали формат взаимодействия с застройщиками и сформировали продукты, которые включают в себя в том числе финансирование приобретения участков», - прокомментировал он.

Ранее «СГ» сообщала, что застройщики Петербурга и Ленобласти не спешат выводить на рынок новые проекты. В первом полугодии 2020 года в городе и области было продано 1,85 млн кв. м жилья, это на 16% меньше, чем годом ранее.