 
Модернизация

В Подмосковье в текущем году установили 189 электрозарядных станций

В Подмосковье в текущем году установили 189 электрозарядных станций

23 июля 2020, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ЭЗС
Отрасль: Электроэнергетика 

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На территории Подмосковья в течение текущего года установили 189 электрозарядных станций, среди которых 182 ЭЗС, включая «Умные опоры», а также семь станций fastcharge, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Корме того, в настоящее время устанавливаются еще 25 ЭЗС, встроенных в «Умные опоры». Параллельно провели конкурс на закупку 40 стационарных отдельностоящих ЭЗС.

«В Московской области планируется установить еще минимум 40 зарядных станций для транспорта нового поколения. Таким образом, на сегодняшний день в перспективе электрозарядная инфраструктура Московской области будет состоять из 254 объектов ЭЗС. Мы верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом городской культуры», – сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

В Подмосковье электрозарядную инфраструктуру развивают для обеспечения беспрепятственного перемещения электротранспорта внутри городской среды и между городами.

Размещение электрозарядных станций во дворах с интеграцией в опоры систем наружного освещения «Умные опоры» для осуществления медленной зарядки (3,5 киловатт) электромобиля в ночное время установка средних (22 киловатта) и быстрых (50 киловатт) ЭЗС на территории населенных пунктов, а также на вылетных магистралях помогают развивать электрозарядную инфраструктуру.

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