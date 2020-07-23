В Нальчике состоялась встреча Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова и генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова. Основной темой обсуждения стали совместные мероприятия по консолидации электросетевого комплекса столицы региона на базе государственного холдинга «Россети».

Накануне встречи с руководителем региона Виталий Иванов лично проверил производственно-техническое состояние столичного электросетевого комплекса и сообщил Казбеку Кокову об итогах проверки. Казбек Коков отметил актуальность обозначенных мероприятий и заверил во всесторонней поддержке со стороны региона. В ближайшее время энергетики определят объём инвестиций, необходимых для реконструкции столичных сетей. На повышение надёжности сетевого комплекса Нальчика «Россети Северный Кавказ» планируют направить средства из собственных нетарифных источников.

В ходе рабочей встречи Казбек Коков вручил Виталию Иванову почетную государственную награду. Указом Главы КБР главному энергетику СКФО присвоено звание «Заслуженный энергетик Кабардино-Балкарской Республики». Отметим, Виталий Иванов уже является заслуженным энергетиком Российской Федерации и заслуженным работником электросетевого комплекса страны.