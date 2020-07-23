В Крыму одобрили два инвестпроекта на общую сумму 41 млн рублей

В Крыму на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в республике одобрили два инвестпроекта на общую сумму 41 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Минэкономразвития.



Инвестиции в проект парка отдыха «Крым в миниатюре» составят 31,1 млн рублей. На эти денежные средства будут пополнены коллекции миниатюр, установят малые архитектурные формы мультипликационных героев. Также проведут перепланировку парковой зоны, построят объекты благоустройства, выполнят работы по освещению парка и прилегающей территории, озеленение парка.



Второй проект предполагает инвестиции в размере 9,9 млн рублей. По словам вице-премьера Крыма — министра финансов Ирины Кривко, он предусматривает развитие комплекса дробильно-сортировочного оборудования по переработке и производству строительных материалов.



Также в ходе заседания Совета было ободрено ещё несколько соглашений по уже существующим проектам и условия их реализации.



Ранее стало известно, что в Крыму построят три экотехнопарка и семь мусороперегрузочных станций. Строительство пройдёт регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами».



Экотехнопарки будут располагаться в трех регионах республики: комплексный полигон в Сакском районе, экотехнопарк по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО в селе Тургенево Белогорского района, а также комплексный полигон в Ленинском районе, который предусматривает переработку строительного мусора в щебень, переработку стекла, пластика и компостирование», — написал на своей странице в социальных сетях премьер-министр Крыма Сергей Аксенов.



Стоимость проекта составит 6 млрд рублей. Его позволит сократить количество мусора с 1 млн до 300 тысяч. Остальной мусор будут утилизировать и отрабатывать. Также рядом с полигонами создадут охранные зоны.

На фото Nadcrim.ru: парк "Крым в миниатюре" в Бахчисарае