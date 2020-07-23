В конце 2019 года Издательство «Техносфера» запустило новую серию книг - «Мир энергетики» - при поддержке Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») и РНК СИГРЭ. Открыло серию второе издание книги «Компьютерная релейная защита в энергосистемах».

Второй книгой в серии стала «Обработка сигналов в интеллектуальных сетях энергосистем». Ее подготовил коллектив авторов – Пауло Ф. Рибейро, Карлос А. Дуке, Пауло М. да Силвейра, Аугусто С. Серкейра. Книга впервые издана на русском языке.

Целью данной книги является дальнейшее продвижение использования цифровой обработки сигналов в энергосистемах, а также расширение ее применения в контексте интеллектуальных сетей. Представлены и рассмотрены различные методы и их применение к типичным и ожидаемым состояниям системы. Эта книга посвящена электрическим сигналам, используемым для анализа энергосистемы в части определения ее характеристик и диагностики, а также в других областях, где могут быть полезны методы обработки сигналов, например для анализа возможных проблем, связанных с отдельными нагрузками и/или общим состоянием системы. Книга акцентирует внимание специалистов на актуальных задачах в области обработки сигналов.

Издание перевода книги «Обработка сигналов в интеллектуальных сетях энергосистем» реализовано в соответствии с результатами голосования на Отчетной конференции РНК СИГРЭ по итогам 46-й Сессии СИГРЭ, а также в соответствии с решением ТК РНК СИГРЭ №09.02-8(13) от 14.06.2017 (список предпочтительных изданий к переводу и публикации). Уже переведены и готовятся к изданию и другие книги серии «Мир энергетики».

Книга доступна для ознакомления на сайте издательства по ссылке.