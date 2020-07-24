Американская Hawaiian Electric Company, Inc. (HECO) – дочерняя компания холдинга Hawaiian Electric Industries, Inc., крупнейшего поставщика электроэнергии в штате Гавайи, – объявила о планируемых инвестициях в размере от $ 3,5 до 4 млрд для развития ВИЭ-генерации на трех островах Гавайского архипелага.

Из 29 проектов HECO по строительству солнечных станций и накопительных энергокомплексов, которые находятся на разных этапах реализации, 14 размещены на о. Оаху, восемь – на Гавайях, семь – на о. Мауи. Компания также продолжает расширять сеть солнечных установок, установленных на крышах жилых домов и коммерческих зданий: с начала 2020 г. для их объединения на совместную работу затраты собственников только на Оаху составили более $ 65 млн, которые должны быть компенсированы в дальнейшем при формировании счетов за электроэнергию.

В штате Гавайи в 2015 г. принят закон о доведении доли ВИЭ в энергобалансе до 100% к 2045 г. (Renewable Portfolio Standard, RPS). Инвестиционная программа HECO является одним из этапов выполнения RPS – в настоящее время в структуре генерирующих активов компании ВИЭ-генерация составляет около 28%, при текущих темпах реализации проектов этот показатель к 2026 г. может превысить 60%.

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