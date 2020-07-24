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Американская Tenaska и швейцарская Capital Dynamics договорились о партнерстве для строительства объектов солнечной генерации мощностью 4,8 ГВт

Американская Tenaska и швейцарская Capital Dynamics договорились о партнерстве для строительства объектов солнечной генерации мощностью 4,8 ГВт

24 июля 2020, 15:00
Рубрика: За рубежом
Метки: США, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Американская компания Tenaska и швейцарская Capital Dynamics приняли решение о сотрудничестве в разработке проектов по развитию ВИЭ на Среднем Западе и Юго-Востоке США. Capital Dynamics как компания по управлению активами в настоящее время является крупным инвестором в солнечную энергетику, Tenaska, в свою очередь, занимается финансированием, подготовкой и реализацией проектов по строительству СЭС.

Компании будут работать над 24 проектами суммарной мощностью 4,8 ГВт, запланированными к вводу в эксплуатацию не позднее 2023 г. и размещенными в операционной зоне независимого системного оператора штатов Среднего Запада Midcontinent ISO (MISO). Для этого региона, где в структуре развивающейся ВИЭгенерации пока доминируют ветропарки, солнечные станции рассматриваются как перспективная категория и, по отдельным прогнозам, к 2025 г. могут составить более половины новых генерирующих мощностей – при совокупном среднегодовом темпе прироста 58% в период с 2020 по 2025 гг.

Официальный сайт Greentech Media

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