Городок Военного института в Новосибирске ждет реконструкция

В военном городке Новосибирского военного института войск Нацгвардии РФ вскоре начнется комплексное строительство и реконструкция, сообщает RosTender.info.

«1 центр заказчика-застройщика войск Национальной гвардии РФ» объявил тендер на реконструкцию городка. С победителем тендера готовы заключить контракт на 741 млн рублей. Закупка проводится в рамках государственного оборонного заказа, средства поступят из федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 3 августа, в этот же день выберут победителя.

На территории городка, расположенного на улице Ключ-Камышенское плато, построят новое здание столовой на 800 мест, пятиэтажное общежитие на 304 места и центральный тепловой пункт. Трехэтажный клуб планируют реконструировать. Также на территории городка будут обновлены инженерные сети. Как ожидается, новые здания введут в строй в конце 2022 года.