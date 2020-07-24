 
Инвестиции (проекты)

Городок Военного института в Новосибирске ждет реконструкция

Городок Военного института в Новосибирске ждет реконструкция

24 июля 2020, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
278

В военном городке Новосибирского военного института войск Нацгвардии РФ вскоре начнется комплексное строительство и реконструкция, сообщает RosTender.info.
«1 центр заказчика-застройщика войск Национальной гвардии РФ» объявил тендер на реконструкцию городка. С победителем тендера готовы заключить контракт на 741 млн рублей. Закупка проводится в рамках государственного оборонного заказа, средства поступят из федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 3 августа, в этот же день выберут победителя.
На территории городка, расположенного на улице Ключ-Камышенское плато, построят новое здание столовой на 800 мест, пятиэтажное общежитие на 304 места и центральный тепловой пункт. Трехэтажный клуб планируют реконструировать. Также на территории городка будут обновлены инженерные сети. Как ожидается, новые здания введут в строй в конце 2022 года.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
На Ельниковском месторождении обустроят куст скважин
В проект развития промзоны № 26
ПСО ищет инвестора, который вложит 8 миллиардов в строительство цементного завода
В платный участок трассы
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+