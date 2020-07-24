Пожар на территории ТЭЦ в Оренбурге полностью ликвидирован

Пожарные завершили ликвидацию возгорания потребительского кабеля на территории Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 15:44 (13:44 мск) [объявлена] полная ликвидация", - сообщила собеседница агентства.

В пресс-службе Оренбургского филиала "Т Плюс" ТАСС ранее сообщили, что возгорание в потребительском кабельном канале произошло в результате короткого замыкания. По данным компании, отключены потребительские установки, ведущие на УК «Армада» и Аппаратный завод (собственники кабеля). "Станция работает в штатном режиме. Никто не пострадал", - отмечается в сообщении Оренбургского филиала "Т Плюс".

Информация о пожаре в кабельном тоннеле Сакмарской ТЭЦ на улице Энергетиков поступила в 11:43 мск. Спустя 15 минут первые пожарные подразделения были на месте ЧП, они установили, что горит потребительский кабель протяженностью 300 погонных метров. К ликвидации пожара привлечены всего 71 человек, 25 единиц техники, от МЧС — 60 человек, 20 единиц техники.

Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Фото: "Оренбург Медиа"