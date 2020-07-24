На фоне восстановления экономики страны после эпидемии Covid-19 правительство штата Новый Южный Уэльс, расположенного на востоке Австралии, объявило о плане создания в северном регионе Новая Англия крупной зоны ВИЭ-генерации (Renewable Energy Zone, REZ) суммарной установленной мощностью 8 ГВт, стоимость сооружения которой составит $ 55 млн.

Основной целью нового проекта является реализация планов по проведению стратегически важной модернизации передающей сети и строительству новых генерирующих мощностей на территориях, обладающих значительными ВИЭ-ресурсами, которые имеют поддержку местного населения. Реализация проекта строительства зоны ВИЭ-генерации в регионе Новая Англия позволит обеспечить «чистой» электроэнергией 3,5 млн домохозяйств региона. Это самый значительный шаг в истории штата по переходу к использованию дешевой «чистой» энергии.

Проект получил одобрение Ассоциации возобновляемой энергетики Австралии – Совета по чистой энергии (Clean Energy Council), поставившего задачу ускорить его реализацию. Ожидается, что строительство новой энергетической инфраструктуры создаст в общей сложности около 3,5 тыс. новых рабочих мест и позволит привлечь около $ 9 млрд инвестиций в развитие ВИЭ-генерации при одновременном снижении цен на электроэнергию для потребителей и повышении энергетической безопасности штата. Разработка проекта будет осуществляться поэтапно, причем график выполнения каждого этапа будет детально планироваться.

Правительство штата Новый Южный Уэльс ранее объявило о планах строительства в регионах Орана (Orana) и Центральный Запад (Central-West) зон ВИЭ-генерации общей установленной мощностью 3 ГВт к середине 2020-х годов с привлечением $ 4,4 млрд инвестиций, что позволит создать около 450 новых рабочих мест и обеспечить электроэнергией примерно 1,3 млн домохозяйств в регионах. С сооружением зон ВИЭ-генерации в регионах Новая Англия, Орана и Центральный Запад штат Новый Южный Уэльс становится основным объектом инвестиций в развитие возобновляемой энергетики в Австралии.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology