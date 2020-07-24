Об этапах реальной цифровизации производства
24 июля 2020, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ, ДВФО
Отрасль: Электроэнергетика
О ходе выполнения ремонтной программы «Россетей» в регионе доложил глава компании Павел Ливинский на совещании по подготовке к предстоящему сезону максимальных нагрузок в ДФО, которое прошло в Чите под руководством Министра энергетики РФ Александра Новака.
Полная реализация ремонтной программы позволит сохранить тренд на увеличение надежности сетевой инфраструктуры. За первое полугодие «Россети» на Дальнем Востоке снизили количество аварий на 15% к аналогичному периоду 2019 года. По сравнению с 2017 годом показатель уменьшен более чем на 41%.
Продолжается реализация крупных инвестпроектов: строительство 200-километрового транзита 220 кВ «Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» в Приморье, объектов для газопровода «Сила Сибири» в Якутии и Приамурье.
«Россети» работают на территории семи регионов ДФО. В зоне обслуживания находятся 127 подстанций классом напряжения 220-500 кВ, 392 подстанции 35-110 кВ и более 13,2 тыс. трансформаторных подстанций. Совокупно в управлении группы в ДФО находятся 89,3 тыс. км ЛЭП 6-500 кВ.
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