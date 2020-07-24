О ходе выполнения ремонтной программы «Россетей» в регионе доложил глава компании Павел Ливинский на совещании по подготовке к предстоящему сезону максимальных нагрузок в ДФО, которое прошло в Чите под руководством Министра энергетики РФ Александра Новака.

Подготовка к зиме идет по графику. На Дальнем Востоке уже выполнено 52% запланированных мероприятий "Россетей". До 1 октября работы будут завершены.

Аварийный запас укомплектован на 100%. В распоряжении энергетиков «Россетей» находятся 160 резервных источников энергоснабжения общей мощностью 61,2 МВт.

Приняты исчерпывающие меры защиты здоровья персонала «Россетей» и подрядных организаций – проводится регулярная дезинфекция помещений, сформирован запас средств индивидуальной защиты (более 1,2 млн шт.). Более 3 500 человек прошли тестирование на COVID-19.

Обеспечено надежное электроснабжение 23 медучреждений с аппаратами ИВЛ.

Полная реализация ремонтной программы позволит сохранить тренд на увеличение надежности сетевой инфраструктуры. За первое полугодие «Россети» на Дальнем Востоке снизили количество аварий на 15% к аналогичному периоду 2019 года. По сравнению с 2017 годом показатель уменьшен более чем на 41%.



Продолжается реализация крупных инвестпроектов: строительство 200-километрового транзита 220 кВ «Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» в Приморье, объектов для газопровода «Сила Сибири» в Якутии и Приамурье.



«Россети» работают на территории семи регионов ДФО. В зоне обслуживания находятся 127 подстанций классом напряжения 220-500 кВ, 392 подстанции 35-110 кВ и более 13,2 тыс. трансформаторных подстанций. Совокупно в управлении группы в ДФО находятся 89,3 тыс. км ЛЭП 6-500 кВ.