Сегодня в Чите состоялось совещание по подготовке субъектов электроэнергетики ДФО к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. под председательством Министра энергетики Александра Новака.

В условиях роста энергопотребления в первом полугодии 2020 года в Дальневосточном федеральном округе (без Бурятии и Забайкальского края) на 4,9% энергообъекты РусГидро обеспечивают надежное энергоснабжение потребителей. Этому способствует проводимая РусГидро масштабная работа по поддержанию технического состояния электростанций и электрических сетей. Запланированный объем финансирования мероприятий по ремонту и модернизации энергообъектов в 2020 году составляет 28,9 млрд рублей, что на 24% больше, чем годом ранее. План мероприятий по ремонту выполнен почти на 50%. Уже отремонтированы 137 турбоагрегатов, 122 котлоагрегата, 102 генератора, 2 033 километра линий электропередачи.

До начала отопительного сезона 2020-2021 гг. в установленные сроки будут выполнены все основные мероприятия по обеспечению готовности объектов энергетики предприятий Группы РусГидро в ДФО, в том числе будут созданы запасы топлива в соответствии с нормативами Минэнерго России, проведены ремонты энергооборудования и тренировки персонала энергообъектов. До конца 2020 года будут введены в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань и уникальный ветродизельный комплекс в арктическом поселке Тикси, будет начато строительство линии электропередачи Певек-Билибино.

Для гарантированного энергоснабжения потребителей РусГидро ведет подготовку к строительству и строительство новых электростанций. В РусГидро принята Долгосрочная программа замещения выбывающих мощностей на Дальнем Востоке. Четыре входящих в нее проекта общей мощностью более 1 200 МВт одобрены Правительством РФ и будут реализованы в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики с гарантированным возвратом инвестиций. Это строительство газовых Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4, второй очереди Якутской ГРЭС-2, а также модернизация Владивостокской ТЭЦ-2. В настоящее время ведется проектирование этих энергообъектов.

Особое внимание при подготовке к зиме РусГидро уделяет завозу топлива в отдаленные регионы, работающие изолированно от единой энергосистемы. Объем необходимого для прохождения предстоящего осенне-зимнего периода топлива законтрактован и доставляется в плановом режиме, при этом в ряде транспортных узлов есть трудности с согласованием доставки железнодорожным транспортом угля для электростанций. Поставки планируется завершить в ноябре текущего года.

В то же время РусГидро обращает внимание на высокий уровень дебиторской задолженности перед дальневосточными энергокомпаниями Группы РусГидро, которая образовалась в результате недополучения средств из региональных бюджетов, и напоминает о необходимости ее погашения. Так, правительствам Магаданской области и Республике Саха (Якутия) необходимо в кратчайший срок обеспечить погашение задолженности по субсидиям, правительству Чукотского АО — обеспечить погашение задолженности теплоснабжающими организациями.