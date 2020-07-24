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В Оренбурге на Сакмарской ТЭЦ загорелся кабель

В Оренбурге на Сакмарской ТЭЦ загорелся кабель

24 июля 2020, 13:30
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика 

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Пожар начался на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, горит кабель протяженностью 300 м.

"Потребительский кабель протяженностью 300 погонных метров горит в кабельном тоннеле Сакмарской ТЭЦ на улице Энергетиков, дом 1", - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен третий ранг сложности.

По данным источника, на месте работают пожарные. Причины пожара устанавливаются, информация о пострадавших не поступала.

Фото: "Оренбург Медиа"

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Компания: ТАСС

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