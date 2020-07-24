В Оренбурге на Сакмарской ТЭЦ загорелся кабель

"Томсккабель", КЭАЗ и победитель RusCableQuest 2020
24 июля 2020, 13:30
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика
Пожар начался на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, горит кабель протяженностью 300 м.
"Потребительский кабель протяженностью 300 погонных метров горит в кабельном тоннеле Сакмарской ТЭЦ на улице Энергетиков, дом 1", - сказал собеседник агентства.
Пожару присвоен третий ранг сложности.
По данным источника, на месте работают пожарные. Причины пожара устанавливаются, информация о пострадавших не поступала.
Фото: "Оренбург Медиа"
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