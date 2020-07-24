«Росавтодор» объявил тендер на реконструкцию платного участка автомобильной дороги М-4 «Дон» в Воронежской области, сообщает RosTender.info.

Речь идет об отрезке 715 километр – 777 километр трассы «Дон» в Верхнемамонском и Богучарском районах Воронежской области. Победитель тендера также получит право на последующую эксплуатацию участка на платной основе.

Максимальная цена контракта составляет 16 млрд 344 млн рублей. Финансирование работы подрядчика произведут за счет средства субсидий, полученных госкомпанией «Росавтодор» из федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Заявки на участие в тендере принимают до 13 августа, 24 августа подведут его итоги.

Согласно материалам тендера, после реконструкции участку будет присвоена категория 1Б («скоростная автомобильная дорога»). Ширина проезжей части здесь составит 15 метров с разделительной полосой в 5 метров, расчетная скорость движения – 120 км в час. Покрытие дороги будет асфальтобетонным. По проекту предусмотрено строительство 3 многоуровневых развязок.