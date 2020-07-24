Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 23 июля 2020 года одобрила проект планировки территории (ППТ) для части производственной зоны № 26 «Южный порт», расположенной по адресу: Южнопортовая ул., вл. 28-28А (ЮВАО).

Как сообщила Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, земельный участок, о котором идет речь, расположен в районе Печатники. Он ограничен Южнопортовой улицей, 2-м Южнопортовым проездом и полосой отвода железной дороги. Общая площадь территории, для которой разработан ППТ, составляет 35 га. На данный момент на ней находятся здания завода по изготовлению железобетонных изделий, деревообработке, косметических изделий, а также складские и другие производственные помещения.

Территория в 10,6 га, входящая в состав общей площади этого участка, находится в аренде у инвестора. Согласно принятому решению, на инвестиционном участке разрешено возвести жилой комплекс суммарной поэтажной площадью 385 865 кв. метров с социальной инфраструктурой и коммерческими помещениями. Предполагаемая общая вместимость ДОУ – 425 мест, школы – 950 мест.

Помимо этого, вне участка инвестора, планируют создать несколько административно-производственных и общественно-деловых многофункциональных комплексов.

Проект планировки территории будет вынесен на общественные обсуждения. Жители района Печатники смогут ознакомиться с предлагаемым комплексным решением для данной территории.