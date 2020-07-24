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Интервью лидеров энергетики: Хироши Окамото, Исполнительный вице-президент TEPCO Power Grid Inc

Интервью лидеров энергетики: Хироши Окамото, Исполнительный вице-президент TEPCO Power Grid Inc

24 июля 2020, 15:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Представляем вашему вниманию перевод на русский язык интервью Хироши Окамото, Исполнительного вице-президента TEPCO Power Grid Inc (Япония) - «Utility 3.0: бизнес-модель будущего для энергетики Японии».

Тема интервью - основные факторы, обуславливающие будущие изменения японской энергетики.

Перевод интервью на русском языке доступен по ссылке.

Оригинал интервью на английском языке доступен по ссылке.

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Эта новость часть сюжета Интервью RusCable.Ru
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