"Томсккабель", КЭАЗ и победитель RusCableQuest 2020
24 июля 2020, 15:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Представляем вашему вниманию перевод на русский язык интервью Хироши Окамото, Исполнительного вице-президента TEPCO Power Grid Inc (Япония) - «Utility 3.0: бизнес-модель будущего для энергетики Японии».
Тема интервью - основные факторы, обуславливающие будущие изменения японской энергетики.
Перевод интервью на русском языке доступен по ссылке.
Оригинал интервью на английском языке доступен по ссылке.
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